В Кирове задержали мать погибшей девочки, запертой дома без еды и воды

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела трехлетней девочки, погибшей будучи запертой в квартире на несколько суток без еды и воды; 21-летняя мать ребенка задержана, ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью, сообщили в СУ СКР по региону.

В сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Кировской области говорится, что тело девочки без видимых телесных повреждений обнаружили 20 февраля в квартире в Кирове.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание. По предварительной версии, мать девочки, 1997 года рождения, оставила малышку одну дома на несколько дней, в результате чего ребенок погиб. Молодая женщина задержана, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью).

Тело ребенка обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения (ребенку исполнялось три года) и открыла дверь своим ключом, сообщает НТВ.

Телеканал также сообщает, что оголодавшая девочка ела найденный в квартире стиральный порошок.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин сказал ТАСС, что мать могла оставить ребенка дома одну без еды и воды практически на неделю. По его данным, мать ушла из дома 13 февраля, а 20-го бабушка нашла девочку мертвой.

«В это время мать находилась у подруги. Это страшная смерть, девочка умирала медленно, речь идет об обезвоживании, у нее не было ни воды, ни еды», – сказал Шабардин.

Он уточнил, что семья не состояла на учете. Омбудсмен сказал, что вопрос о состоянии матери, о том, было ли это сделано преднамеренно, сейчас выясняется.

По словам уполномоченного, всю неделю ребенком никто не интересовался. Кроме того, ребенок давно не был на осмотре у врачей, садик девочка также не посещала, так как ей еще не было трех лет.

Напомним также, шестилетний мальчик в воскресенье вечером потерялся в московском парке «Лосиный остров». Ребенок провел там всю ночь, его обнаружили на МКАД с мешком на голове. Мать ребенка Надежду Куликову задержали по подозрению в покушении. Женщина заявила, что мальчик убежал и не вернулся. Она сказала, что с помощью мешка на голове пыталась припугнуть «бесноватого», который издевается над животными.