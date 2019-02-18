Мать ночевавшего в парке с мешком на голове ребенка задержана

Задержана женщина, шестилетний ребенок которой провел ночь в национальном парке «Лосиный остров», сообщает ГСУ СК по Москве.

Женщина задержана «ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребенка». Задержание объясняется необходимостью установить «объективную картину произошедшего» и провести «дополнительные следственные действия», передает «Интерфакс».

Напомним, потерявшийся в воскресенье мальчик провел ночь в парке. Идущего с мешком на голове ребенка заметил проезжавший мимо водитель. Открыто уголовное дело.