По факту инцидента с проведшим ночь на «Лосином острове» ребенком завели дело

Московские следователи возбудили уголовное дело после инцидента с шестилетним мальчиком, который провел ночь на территории столичного заповедника, сообщили в пресс-службе ГСУСК России по Москве.

Из сообщения управления СК по Москве следует, что 18 февраля около 5.35 мск женщина 1985 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Из заявления следовало, что вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по просьбе мальчика заехала туда. При этом в лесу ребенок якобы убежал.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по этому факту. В настоящее время в следственные органы доставлена мама ребенка. Следователи проводят допрос с целью установления истинных обстоятельств произошедшего», – сообщили в СК.

Между тем, по информации телеграм-канала Baza, мальчик рассказал, что мать отвела его в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок, однако ребенок сумел освободиться и самостоятельно вышел из леса.

Телеграм-канал также приводит слова мужчины, который первым обнаружил ребенка.

«Я ехал по МКАДу, смотрю, идет мешок с ногами. Сначала было непонятно, что это ребенок. Я остановился, сдал назад, вышел из машины. Говорю ему: «Стой!». А он мне кричит: «Помогите мне!». Я пытался мешок руками снять, не получилось, достал нож, разрезал, он еще и скотчем был замотан. Посадил в машину, по дороге поговорили, что случилось. Он мне рассказал, что это его мамочка сделала. Я, говорит, ей много хамлю. Я хотел дома собачку утопить, а мама поймала меня и самого хотела утопить», – рассказал водитель Андрей Горбунов.

По его словам, утопить собаку ребенок хотел, потому что животное его мать любит больше сына.

Мать ребенка все отрицает, заявляя, что мальчик выдумал эту историю. По некоторым данным, у шестилетнего мальчика есть психические отклонения.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о происшествии с шестилетним ребенком, который потерялся в воскресенье вечером в национальном парке «Лосиный остров» и всю ночь провел на улице. Утром ребенка нашли.