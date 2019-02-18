Потерявшийся ребенок целую ночь провел в московском парке

Потерявшийся в воскресенье шестилетний мальчик вынужден был целую ночь провести в национальном парке.

О том, что убежавший от матери в парке «Лосиный остров» ребенок нашелся, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Он пропал вечером в воскресенье. Отмечается, что серьезного ущерба его здоровью нанесено не было.

В настоящее время идет проверка по делу, раскрываются обстоятельства.

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается разрешить использование геолокационных данных мобильных телефонов при поиске без вести пропавших детей.