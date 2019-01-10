Госдума одобрила использование геолокационных данных при поиске детей

На заседании в четверг, 10 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить использование геолокационных данных мобильных телефонов при поиске без вести пропавших детей.

Автором инициативы выступила вице-спикер Ирина Яровая.

Так, планируется упростить и ускорить процесс поиска пропавшего ребенка и «сделать возможным использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность», передает ТАСС.

Обязательным будет уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости продолжения поиска требуется судебное решение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что благодаря этим новациям «правоохранительные органы смогут оперативно по заявлению родителей получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребенка, что серьезно ускорит его розыск». Володин отметил, что это время может оказаться бесценным в случаях, когда ребенок, например, заблудился или потерялся.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль подчеркнул, что у многих детей на момент пропажи находились при себе различные мобильные устройства – телефоны, планшеты, «умные» часы и так далее, снабженные системой определения координат.

Огуль выразил увреенность, что принятое депутатами решение «позволит существенно повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи».

Летом 2017 года президент России Владимир Путин поручил обеспечить оперативный поиск пропавших людей с помощью определения местоположения их смартфонов на основе геолокационных данных.