В Общественной палате высказались по поводу ребенка, ночевавшего в парке с мешком на голове

«Мотивы его матери комментировать пока сложно, как и обвинять ее в преднамеренной попытке убийства, но случай странный», – заявила газете ВЗГЛЯД член комиссии ОП Наталья Починок, комментируя инцидент с шестилетним ребенком, проведшим ночь в национальном парке «Лосиный остров».

Член комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Наталья Починок подчеркнула, что в том, каким образом ребенок на ночь глядя пропал и убежал в лес, будут разбираться следственные органы. Выводы о случившемся можно будет сделать тогда, когда они восстановят всю предшествующую связку событий, опросят маму и ребенка с участием психолога и поймут, как все происходило на самом деле.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы это выглядело как покушение на убийство собственного ребенка, это самое ужасное, что можно ожидать от кровной матери. Я хочу верить, что она человек, который в принципе не может о таком подумать, однако если ее вина будет доказана, то меру пресечения для нее будет избирать суд с учетом ее психического состояния», – сообщила Починок.

Данный случай, по мнению общественницы, еще раз подтверждает пользу инициативы использования гаджетов и принудительных средств слежения, обсуждаемую в ряде инстанций. «Не в плане дополнительного контроля со стороны государства, а в плане того, что «кнопка жизни» поможет своевременно реагировать и находить детей и людей старшего возраста, с которыми часто происходят несчастные случаи. Нужны технические решения, с помощью которых службы спасения смогут помогать людям», – сказала Починок.

Напомним, потерявшийся в воскресенье шестилетний мальчик провел ночь в парке «Лосиный остров». Идущего с мешком на голове ребенка заметил проезжавший мимо водитель. Следственный комитет возбудил по данному инциденту уголовное дело.

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается разрешить использование геолокационных данных мобильных телефонов при поиске без вести пропавших детей.