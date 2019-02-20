Мать найденного с мешком на голове мальчика обвинили в попытке убийства

Матери мальчика, который провел ночь в заповеднике «Лосиный остров», предъявили обвинение в попытке убийства с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе суда.

«Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК – «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Свидетели, которые нашли пропавшего ребенка, подтвердили следствию, что на мальчике был надет мешок со скотчем, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

«Утром небезразличные автолюбители обнаружили мальчика, оказали ему помощь и в ходе допроса сообщили следствию, что на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Также в мешке обнаружена детская варежка», – пояснила Иванова.

По ее словам, рассказ мальчика противоречит версии матери о происшествии.

Представитель ведомства добавила, что при осмотре машины матери были изъяты три рулона скотча, волосы с детского кресла и след руки с пластиковой бутылки. Назначены дактилоскопическая и генетическая судебные экспертизы.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении женщины», – добавила Иванова.

Напомним, потерявшийся мальчик провел ночь в парке. Идущего с мешком на голове ребенка заметил проезжавший мимо водитель. По данному факту было открыто уголовное дело.