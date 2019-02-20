Мать найденного с мешком на голове мальчика обвинили в попытке убийства

Взгляд
20 февраля, среда  |  Последнее обновление — 23:16  |  vz.ru
Разделы

Куда уходит добытое в России золото

Ажиотажный спрос на золото может быть предвестником кризиса Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости
На фоне рекордного в мире спроса на золото Россия сократила экспорт этого драгоценного металла более чем в три раза. Хотя золотодобыча в нашей стране продолжает расти. Куда же уходит добытое золото? Почему вокруг него такой ажиотаж и как желтый металл поможет вернуть в страну деньги олигархов?  Подробности...
Перейти а раздел…

Дело «Великой прекрасной России» важно по двум причинам

Год назад Ложкин сделал автопародию на «Великую прекрасную Россию» – с надписями вроде «гостеприимный Кавказ» и «добрейшие англичане»Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС
«Великую прекрасную Россию» снова проверяют на экстремизм. Речь об одноименной картине Васи Ложкина, вокруг которой уже три года кипят судебные страсти. Очередная экспертиза не нашла в ней признаков возбуждения ненависти к какой-либо национальности, но теперь решение должен принять суд. Можно спорить о стиле Ложкина – но не нужно выдумывать экстремизм на пустом месте. Подробности...
Перейти а раздел…

«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
Перейти а раздел…

Террористка из Сирии расколола Британию

Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободуФото: Khalil Ashawi/Reuters
После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехали – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Кто не готов работать по-новому – на выход. Содержательная рамка нового послания Путина – перехват антиистеблишментного тренда и запроса на справедливость. Прицеливание на ядерный электорат – село, малые и средние города. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Главная идея для России – это справедливость

Андрей Бабицкий, журналист
Удивительное слово «сбережение» – оно не о сохранении и приумножении численности, а о человеческом измерении государственной системы, которая (это было сказано очень отчетливо) существует ради человека, а не наоборот. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен

Антон Крылов, журналист
Разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в рамках одного предприятия в России составляет 14,1 раза. В Европе – 3–4 раза. То есть граждане России, может, купили бы дорогущие отечественные сыры и даже икру, но есть закавыка. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
    Перейти а раздел…

    Политические аксиомы Путина

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 32 комментария

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

      Перейти а раздел…

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу
          Путин призвал не допустить повторения Карибского кризисаПутин указал на главное преимущество нового российского вооруженияПорошенко заявил о возможности полномасштабной войны с Россией«Танец матки» на Первом канале удивил соцсети
          Путин указал на отличие ядерных доктрин России и СШАПутин объяснил демонстрацию вооружения в ходе прошлогоднего посланияРосрыболовство обвинило Украину в варварском сбросе воды в Черное мореСК возбудил дело против родителей, побивших пятиклассника
          Путин: На западе «100 раз подумают», прежде чем отключить Россию от интернетаСкотланд-Ярд отреагировал на сообщения о пропаже без вести СкрипаляИзраиль показал новейшую сверхзвуковую ракетуРоссийского пенсионера оштрафовали за репосты атеистических мемов

          Главная тема


          Когда ипотека снова начнет дешеветь

          армия и вооружения


          Эксперт: Удар «Посейдона» с моря пугает США больше, чем ракетный удар из космоса

          главный редактор RT


          Симоньян продемонстрировала «наказание» для «подхрюкивающих»

          «не мой сын»


          Бывший муж рассказал о разводе с матерью найденного с мешком на голове ребенка

          Видео

          безнадежная ситуация


          Американскую ЧВК перепутали с «рукой Москвы»

          специальный репортаж


          В Териберке побеждают мусорного Левиафана

          достояние республики


          Куда уходит добытое в России золото

          свобода слова


          США все больше напоминают СССР

          «ловкость рук»


          Украинцы украли кампанию против «Т-34» у белорусского еврея

          Страсти по СССР


          Алексей Колобродов: Либеральная тусовка у Совка

          Боевой гендер


          Анна Долгарева: Женщина на войне и феминизм

          Боливар выдержал


          Дарья Митина: Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

          на ваш взгляд


          Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?

          Мать найденного с мешком на голове мальчика обвинили в попытке убийства

          20 февраля 2019, 14:17

          Текст: Алексей Дегтярев

          Версия для печати

          Матери мальчика, который провел ночь в заповеднике «Лосиный остров», предъявили обвинение в попытке убийства с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе суда.

          «Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК  – «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

          Свидетели, которые нашли пропавшего ребенка, подтвердили следствию, что на мальчике был надет мешок со скотчем, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

          «Утром небезразличные автолюбители обнаружили мальчика, оказали ему помощь и в ходе допроса сообщили следствию, что на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Также в мешке обнаружена детская варежка», – пояснила Иванова.

          По ее словам, рассказ мальчика противоречит версии матери о происшествии.

          Представитель ведомства добавила, что при осмотре машины матери были изъяты три рулона скотча, волосы с детского кресла и след руки с пластиковой бутылки. Назначены дактилоскопическая и генетическая судебные экспертизы.

          «Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении женщины», – добавила Иванова.

          Напомним, потерявшийся мальчик провел ночь в парке. Идущего с мешком на голове ребенка заметил проезжавший мимо водитель. По данному факту было открыто уголовное дело.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............