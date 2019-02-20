Мать найденного с мешком на голове мальчика представила свою версию событий

Мать мальчика, которого нашли у заповедника «Лосиный остров», сообщила, что не хотела убивать своего ребенка, и рассказала: как, по ее мнению, на самом деле происходили события.

Женщина 17 февраля вместе с сыном отправилась на отчитку в церковь, но туда им попасть не удалось, сообщила она, передает «Московский комсомолец».

На обратном пути она решила его припугнуть, так как он, по ее мнению, «бесноватый».

Около 21.30 мск она приехала в заповедник. «Ты больно сделал собачке, посмотри, каково ей было!» – сказала она ребенку, надела мусорный мешок ему на голову и закрепила скотчем.

Женщина заверила, что собиралась прекратить такое воспитание через несколько минут, но ребенок сумел сбежать.

Она решила, что найдет сына самостоятельно и отправилась на поиски в лес, после чего обратилась в полицию.

Также женщина рассказала, что замечала за мальчиком пугающее поведение. По ее словам, он отрезал ножом головы птицам, связал скотчем и пытался утопить собаку.

Потерявшийся мальчик провел ночь в парке. Идущего с мешком на голове ребенка заметил проезжавший мимо водитель. По данному факту было открыто уголовное дело. Матери мальчика предъявили обвинение в попытке убийства.