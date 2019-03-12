Суд арестовал мать девочки-маугли

Савеловский суд Москвы арестовал Ирину Гаращенко, мать 5-летней девочки-маугли, которую нашли оставленной в квартире на севере Москвы с вросшим в шею украшением.

«Избрать в отношении Гаращенко меру пресечения в виде заключения под стражу», – приводит ТАСС решение судьи Ольги Чистовой.

47-летнюю женщину подозревают в совершении преступления по статье «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии».

По данным Telegram-канала Mash, Гаращенко отправят на психиатрическую экспертизу.

Сколько пробыла девочка в квартире одна, пока не известно.

Ранее Гаращенко попыталась оправдаться за состояние дочери. Напомним, девочку нашли среди куч мусора в одной из московских квартир. В шею ребенка вросла резинка, которую пришлось удалить хирургическим путем. Ее окрестили «маугли», так как ребенок несколько дней не разговаривал и жил среди мусора. Через некоторое время, сообщил врач, девочка начала говорить.

Также следователи возбудили уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции.