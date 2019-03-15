У московской девочки-маугли нашлась семья

У московской пятилетней девочки-маугли, которую обнаружили одну в квартире с мусором, нашлась не знавшая о существовании ребенка тетя, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Сейчас прокуратура и органы опеки вышли в суд с иском о лишении матери родительских прав. У Любы есть тетя, которая изъявила желание забрать девочку к себе в семью», – цитирует «Интерфакс» Кузнецову.

Выяснилось, что мама девочки прекратила общение с сестрой Татьяной восемь лет назад. Увидев сестру за решеткой, Татьяна обратилась с просьбой отдать ей племянницу на воспитание. Женщина узнала о существовании девочки из СМИ, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам женщины, у нее есть дочь, а финансовое положение и трехкомнатная квартира позволяют растить еще одного ребенка. Если родство пятилетней девочки и Татьяны подтвердят, тетя готова полностью содержать ребенка.

Решение о дальнейшей судьбе Любы будут принимать органы опеки и попечительства.

Напомним, на севере Москвы в квартире обнаружили среди кучи мусора плачущего ребенка с вросшей в шею резинкой. Поначалу девочка не разговаривала, она начала произносить слова уже через некоторое время в больнице. По мнению врачей, она сможет догнать сверстников по уровню развития при регулярных занятиях.

Ее 47-летняя мать пыталась оправдаться за состояние дочери, однако суд арестовал ее за «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии».