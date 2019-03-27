Матери девочки-маугли предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство Ирине Гаращенко, оставившей дочь одну в антисанитарных условиях.

Прокурор сообщил в ходе заседания, что обвинение Гаращенко было предъявлено в середине марта – до этого она была в статусе подозреваемой, передает РИА «Новости».

Отмечается, что женщине предъявлено обвинение «по ч. 3 ст. 30 пп. «в», «д», ч. 2 с. 105 УК РФ, расследование по данному уголовному делу продолжается, ведется сбор доказательств».

«Преступление, по которому обвиняется Гаращенко, совершено в отношении маленького, беззащитного ребенка, с особой жестокостью, собственной мамой», – подчеркнула прокурор.

По ее словам, вина женщины подтверждается показаниями свидетелей и другими данными.

Сообщается также, что Гаращенко имеет претензии к органам опеки, которые, якобы, не помогали семье финансово, хотя она писала обращения. Так, из оглашенной в суде апелляционной жалобы, составленной женщиной, следует, что она обращалась в соответствующие ведомства с просьбой помочь неполной семье – обеспечить дочери поездку в санаторий или пансионат, предоставить билеты на развлекательные мероприятия и приобрести бытовую технику.

Однако она лишь получала пособие в размере 300 рублей в месяц. Гаращенко добавила, что не снимает с себя ответственности за то, что «впервые» оставила ребенка.

При этом следствие установило, что мать девочки-маугли с 7 по 10 марта не появлялась дома, трое суток за ребенком никто не следил.

Сожитель Гаращенко, который был опрошен в качестве свидетеля, сообщил, что женщина все это время «находилась с ним, в его квартире и у его тети, показания тети это также подтверждают», заявила прокурор.

Кроме того, «были рассмотрены видеозаписи с места проживания Гаращенко, подтвердилась информация, что с 7 по 10 марта она отсутствовала в квартире, и ребенок находился дома один».

«Суд постановил: решение Савеловского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – огласила решение судья Наталья Кузнецова.

Напомним, в квартире на севере Москвы среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Поначалу ребенок не разговаривал, девочка начала произносить отдельные слова лишь через некоторое время в больнице. По мнению врачей, она сможет догнать сверстников по уровню развития при регулярных занятиях.

Мать девочки арестовали за «покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». Позже у ребенка нашлась тетя, которая не знала о существовании девочки, так как не виделась с ее матерью около восьми лет.

Женщина выразила готовность взять ее к себе и воспитывать вместе с родной дочкой.