Найденную в квартире среди мусора девочку-маугли выписали из больницы

Главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал, что найденную в московской квартире среди мусора пятилетнюю девочку-маугли Любу выписали из медицинского учреждения.

«Девочку мы сегодня действительно в удовлетворительном состоянии выписали. Полную комплексную оценку состояния ее здоровья мы провели, и те признаки респираторного заболевания, вирусные инфекции, воспалительные процессы в ухе – они купированы. Девочка достаточно хорошо и эффективно прошла психологическую реабилитацию», – рассказал главврач.

По его словам, ребенка передадут в учреждение органов опеки Северного округа. Османов также добавил, что найден законный представитель Любы. Чуть позже будет решаться вопрос о ее передачи родственникам по линии матери, передает РИА «Новости».

Также главврач уверен, что девочка сможет догнать своих сверстников в развитии до поступления в школу. Однако при этом Османов отмечает, что пока ребенок не говорит, очень тяжело в полной мере оценить уровень развития, который замедлился на фоне пяти-шести месяцев стресса.

Впрочем, подчеркивает сотрудник медучреждения, Люба кажется ребенком, который скучает по чему-то или грустит. Он сообщил, что девочка ничего не говорит про маму, а по поведению сложно понять, вспоминает ли ребенок о ней.

Напомним, в квартире на севере Москвы среди кучи мусора обнаружили плачущего ребенка с вросшим в шею украшением. Поначалу девочка не разговаривала, она начала произносить отдельные слова лишь через некоторое время в больнице.

Ранее отмечалось, что, по мнению врачей, она сможет догнать сверстников по уровню развития при регулярных занятиях. Мать девочки арестовали за «покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». Позже у девочки нашлась тетя, которая не знала о существовании ребенка, так как не виделась с ее матерью и своей сестрой около восьми лет. Тетя Любы выразила готовность взять ее к себе и воспитывать вместе с родной дочкой.