Представитель Началовой прокомментировала идею о съемках фильма

Анна Исаева сообщила, что родители Юлии Началовой инициативу снять фильм о певице не поддержали, так как у них есть свои идеи о сохранении памяти их дочери.

«Оказывается, пошла «официальная» информация о съемках фильма про Юлию, и даже, со слов журналистов, снята финальная сцена. Я могу сказать только одно: родители не давали прав на использование контента и имени их дочери в этом кинопродукте. Инициаторы этой съемки звонили однажды с этой идеей, но мы ее не поддержали. Ни идею о концерте памяти, предлагаемую теми же людьми. Мы пока никаких идей не поддерживали», – сообщила Анна Исаева в Instagram.

Это сообщение стало ответом на появившуюся ранее информацию о съемках художественного фильма, в основу сценария которого лягут события из жизни Началовой.

Представитель певицы также уточнила, что у близких певицы есть «свои идеи и пожелания на этот счет» и «более профессиональные и масштабные» возможности. Она попросила уважать память Юлии Началовой и дать ее семье принять самостоятельные решения о сохранении светлой памяти их дочери.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца. После этого некоторые СМИ обвинили в причастности к болезни и смерти певицы бывшего мужа, в итоге мужчине пришлось обратиться за юридической помощью.