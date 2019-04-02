Биткоин резко подорожал

Стоимость биткоина во вторник утром возросла более чем на 15%, что связано с возвращением крупных игроков на рынок.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подорожал на 16,68%, до 4,817 тыс. долларов (состояние на 08.27 мск), а на бирже Binance на 15,94% – до 4,793 тыс. долларов, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что возросла и стоимость других популярных криптовалют: Ethereum – на 7,11% (до 152,46 доллара), Ripple – на 8,24% (до 0,3363 доллара), Bitcoin Cash – на 9,75% (до 185,17 доллара).

Согласно данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 163,242 млрд долларов, а на долю биткоина приходится около 52% всего рынка.

«Считаю, что «медвежий рынок» закончился. Теперь либо биткоин будет торговаться в диапазоне от 3,2 до 5-6 тыс. долларов, либо будет только расти. Больших новостей на рынке нет. Рост может быть связан со сменой настроений и приходом крупных игроков на рынок», – рассказал директор по инвестициям международной сети Cryptolife.World Мансур Гусейнов.

Ранее сообщалось, что обналичивание криптовалют будет контролироваться Уголовным кодексом.