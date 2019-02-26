Обналичивание криптовалют попало под действие УК

Обналичивание криптовалют теперь будет контролироваться в соответствии с нормами Уголовного кодекса, а именно статьи об отмывании денежных средств.

Применение данной статьи к криптовалютам разъяснил пленум Верховного суда после внесения изменений в постановление от 7 июля 2015, сообщает ТАСС.

Судья Верховного суда Александр Червоткин рассказал, что международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) призвала стран-участниц принять меры для «предотвращения использования виртуальных активов в преступных целях».

Также Александр Червоткин напомнил, что в судебной практике страны уже есть примеры дел об использования криптовалюты. «У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте, в том числе от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда финансовых операций преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов», – отметил Червоткин.

Постановление пленума также подчеркнуло, что предметом преступления по статьям 174 и 174.1 УК РФ могут быть и денежные средства, преобразованные из криптовалюты, полученной в результате преступления.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что думает о перспективах рынка криптовалют глава ВТБ.