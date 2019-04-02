В Налоговый кодекс предложили включить новые главы

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Россия обошла Америку на рынке СПГ

Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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Кравчук: Зеленский может сделать шаг навстречу России

Первый президент Украины оценил шансы кандидатов на победу во втором туреФото: Евгений Котенко/РИА «Новости»
«Если Зеленский сможет предложить России какую-то конструктивную дискуссию и взаимные уступки – хорошо. Но здесь не может быть односторонних уступок, иначе он сразу потеряет авторитет», – заявил газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук, оценивая результаты первого тура выборов главы государства. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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После первого тура выборов на Украине несчастны все

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот он, наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда, от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. Подробности...
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Дворовые игры спасут мир от петли на шее

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...
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Глеб Простаков, журналист
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            В Налоговый кодекс предложили включить новые главы

            2 апреля 2019, 08:43

            Текст: Наталья Ануфриева

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            В Минфине предложили включить в Налоговый кодекс (НК) пять новых глав – об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе; так может быть реализована кодификация основных действующих неналоговых платежей.

            На портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минфина о кодификации неналоговых платежей – для публичного обсуждения и его антикоррупционной экспертизы.

            Документ переносит в НК действующее регулирование основных неналоговых платежей, однако пока без изменения ставок и правил уплаты.

            Речь идет о таких пунктах, как «Экологический налог», «Утилизационный сбор», «Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения», «Налог на операторов сети связи общего пользования». Кроме того, «Гостиничный сбор» появится в разделе кодекса о местных налогах.

            Минфин готовил этот законопроект более года, сообщает «Коммерсант».

            Отмечается, что бизнес, предполагая, что данный шаг приведет к росту фискальной и административной нагрузки, на съезде РСПП 14 марта обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не торопиться с включением «неналогов» в НК.

            Пожелание «не спешить с этим вопросом» Путин перенаправил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову.

            Однако на коллегии Минфина 26 марта инициатива обсуждалась в качестве одного из ключевых направлений работы ведомства. Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил собравшихся, что внесение неналоговых платежей в НК не приведет к увеличению фискальной нагрузки.

            Бизнес надеется, что пожелание президента «не спешить» закрепят в его поручениях по итогам съезда РСПП, и не считает вопрос о кодификации «неналогов» окончательно решенным.

            Отмечается также, что восприятие предпринимателями инициатив Минфина меняется. В ноябре 2018 года ведомство дополнило законопроект главой о налоге на утилизацию товаров и упаковки, что вызвало шквал негодования у бизнеса, у которого в данный момент есть выбор – платить экологический сбор или самостоятельно собирать и утилизировать создаваемые отходы.

            Бизнес счел, что это предложение противоречит сути реформы управления отходами, отменяя возможность самостоятельной утилизации отходов компаниями.

            Также за самостоятельную реализацию ответственности бизнеса за отходы всегда выступало Минприроды. Компании уже начали создавать отраслевые ассоциации для самостоятельного сбора и утилизации отходов и инвестировать в инфраструктуру, а признание их плательщиками сбора без исключений лишало смысла данные инвестиции.

            Новый драфт документа оставляет принцип самостоятельной утилизации компаниями отходов от использования товаров и упаковки в формате налоговых вычетов из суммы сбора.

            Вычету подлежит масса отходов от использования товаров и упаковки, которая утилизируется компаниями; сумма будет вычитаться из сбора на основании договора с региональным оператором или компанией и самих актов утилизации.

            Представитель ассоциации РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Sony и др.) Антон Гуськов заявил, что «мы поддерживаем перевод платежа в НК, но важно, что сохранилась возможность самостоятельной реализации ответственности производителями и импортерами». Он пояснил, что «это помогает решить проблему с отходами, ведь изначальная цель – не налог, а возможность обеспечить утилизацию».

            Кроме включения сборов в НК Минфин предлагает «погрузить» в него в качестве госпошлины еще ряд платежей, которые взимаются за предоставление сведений из госреестров (госрегистров), таких, например, как внесение изменений, просмотр сведений и так далее.

            Против включения таких платежей в НК бизнес не возражает.

            Напомним, 1 марта на сайте Минфина были опубликованы материалы, согласно которым в НК предлагается включить ряд неналоговых платежей.

            Среди них были плата за негативное воздействие на окружающую среду, а также экологический и курортный сбор, плата за пользование различными государственными реестрами и регистрами.


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