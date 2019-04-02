В Налоговый кодекс предложили включить новые главы

В Минфине предложили включить в Налоговый кодекс (НК) пять новых глав – об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе; так может быть реализована кодификация основных действующих неналоговых платежей.

На портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минфина о кодификации неналоговых платежей – для публичного обсуждения и его антикоррупционной экспертизы.

Документ переносит в НК действующее регулирование основных неналоговых платежей, однако пока без изменения ставок и правил уплаты.

Речь идет о таких пунктах, как «Экологический налог», «Утилизационный сбор», «Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения», «Налог на операторов сети связи общего пользования». Кроме того, «Гостиничный сбор» появится в разделе кодекса о местных налогах.

Минфин готовил этот законопроект более года, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что бизнес, предполагая, что данный шаг приведет к росту фискальной и административной нагрузки, на съезде РСПП 14 марта обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не торопиться с включением «неналогов» в НК.

Пожелание «не спешить с этим вопросом» Путин перенаправил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову.

Однако на коллегии Минфина 26 марта инициатива обсуждалась в качестве одного из ключевых направлений работы ведомства. Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил собравшихся, что внесение неналоговых платежей в НК не приведет к увеличению фискальной нагрузки.

Бизнес надеется, что пожелание президента «не спешить» закрепят в его поручениях по итогам съезда РСПП, и не считает вопрос о кодификации «неналогов» окончательно решенным.

Отмечается также, что восприятие предпринимателями инициатив Минфина меняется. В ноябре 2018 года ведомство дополнило законопроект главой о налоге на утилизацию товаров и упаковки, что вызвало шквал негодования у бизнеса, у которого в данный момент есть выбор – платить экологический сбор или самостоятельно собирать и утилизировать создаваемые отходы.

Бизнес счел, что это предложение противоречит сути реформы управления отходами, отменяя возможность самостоятельной утилизации отходов компаниями.

Также за самостоятельную реализацию ответственности бизнеса за отходы всегда выступало Минприроды. Компании уже начали создавать отраслевые ассоциации для самостоятельного сбора и утилизации отходов и инвестировать в инфраструктуру, а признание их плательщиками сбора без исключений лишало смысла данные инвестиции.

Новый драфт документа оставляет принцип самостоятельной утилизации компаниями отходов от использования товаров и упаковки в формате налоговых вычетов из суммы сбора.

Вычету подлежит масса отходов от использования товаров и упаковки, которая утилизируется компаниями; сумма будет вычитаться из сбора на основании договора с региональным оператором или компанией и самих актов утилизации.

Представитель ассоциации РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Sony и др.) Антон Гуськов заявил, что «мы поддерживаем перевод платежа в НК, но важно, что сохранилась возможность самостоятельной реализации ответственности производителями и импортерами». Он пояснил, что «это помогает решить проблему с отходами, ведь изначальная цель – не налог, а возможность обеспечить утилизацию».

Кроме включения сборов в НК Минфин предлагает «погрузить» в него в качестве госпошлины еще ряд платежей, которые взимаются за предоставление сведений из госреестров (госрегистров), таких, например, как внесение изменений, просмотр сведений и так далее.

Против включения таких платежей в НК бизнес не возражает.

Напомним, 1 марта на сайте Минфина были опубликованы материалы, согласно которым в НК предлагается включить ряд неналоговых платежей.

Среди них были плата за негативное воздействие на окружающую среду, а также экологический и курортный сбор, плата за пользование различными государственными реестрами и регистрами.