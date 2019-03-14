Путин попросил Силуанова не торопиться с внесением экологических платежей в Налоговый кодекс

Президент Владимир Путин призвал не торопиться с внесением экологических платежей в Налоговый кодекс, поскольку этот вопрос правительству следует обсудить с бизнес-сообществом.

В ходе дискуссии на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства отметил, что бизнесу все равно, по каким каналам он платит, и «эти неналоговые платежи становятся неподъемными». «Нам нужно иметь общую картину фискальной нагрузки, поэтому Минфин и сделал это предложение – внести экологические платежи, упаковать их в Налоговый кодекс», – заметил президент, передает ТАСС.

В то же время Путин признал, что у этого шага «есть последствия определенные», и попросил главу Минфина Антона Силуанова «с этим не спешить».

По словам президента, речь идет пока не о законопроекте, а лишь об одной из идей Минфина, и «ничего здесь пока не сформулировано окончательно». «Вместе с вами (предпринимателями) Минфин и правительство в целом подумают как по этому направлению работать», - заверил глава государства участников съезда.

1 марта на сайте Минфина были опубликованы материалы, согласно которым в Налоговый кодекс предлагается включить ряд неналоговых платежей. Среди них – плата за негативное воздействие на окружающую среду, экологический и курортный сбор, а также плата за пользование различными государственными реестрами и регистрами и другие.