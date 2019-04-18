Дело напавшего на американца футболиста Гулиева решили не закрывать

Следователи не стали закрывать дело против футболиста «Спартака» Аяза Гулиева, возбужденное после конфликта спортсмена с американцем Майклом Коулом в Москве.

Следователи продолжают проверку по факту драки Гулиева с Коулом. Кроме того, статью могут «утяжелить», если здоровью американца был нанесен серьезный вред, сообщает телеграм-канал Baza.

Тем временем Гулиев в интервью клубной пресс-службе заявил, что ему «очень стыдно перед всеми людьми», передает ТАСС.

«Точку поставили в этой ситуации. После того случая практически каждый день на связи с Майклом. (...) Перед ним я извинился много раз», – сказал спортсмен.

Футболист добавил, что не должен был ввязываться в драку, и отметил, что его подвела «вспыльчивость».

«Этот поступок будет мне уроком, надеюсь, что такие ситуации не повторятся. Средства, уплаченные в виде штрафа, пойдут на благотворительность», – добавил Гулиев.

Напомним, на минувшей неделе Гулиев сломал нос Коулу, который помешал футболисту проехать на красный свет. Было также опубликовано видео избиения американца спортсменом.

Сообщалось, что Гулиев якобы заплатил избитому им американцу 155 тыс. рублей за отказ от претензий.

Коул заявлял, что вместе со спортсменом направит большую сумму благотворительному фонду в Дагестане.