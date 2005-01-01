Опубликовано видео избиения американца футболистом «Спартака»

В интернете появилась видеозапись инцидента, когда футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, помешавшего ему проехать на красный.

На кадрах можно увидеть, как Гулиев сначала бьет американца один раз, а затем возвращается и начинает избивать. Видео опубликовано Telegram-каналом Baza.

Напомним, в среду стало известно, что футболист сломал нос 29-летнему американцу Майклу Коу Джону Эли, который работает в Москве переводчиком. По словам очевидцев, у пострадавшего все лицо было в крови.

Отмечается, что Гулиев приобрел Mercedes, на котором пытался проехать на красный, в конце 2018 года, однако уже успел нарушить ПДД более 200 раз, при этом часть штрафов не оплатил.