Футболист «Спартака» избил американца в ходе дорожного конфликта в Москве

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев в среду сломал нос 29-летнему американцу Майклу Коу Джону Эли, который работает в российской столице переводчиком, в результате дорожного конфликта, сообщают СМИ.

В среду около 10.30 Гулиев за рулем автомобиля Mercedes проезжал по улице Краснопрудная. Возле дома №11 для пешеходов загорелся зеленый сигнал, все машины остановились, кроме Mercedes. Все машины, кроме машины Гулиева, остановились, а пешеходы начали переходить улицу. В итоге иномарка задела мужчину, после чего возмущенный водитель выскочил из машины, догнал Джона Эли и устроил драку, сообщает «Московский комсомолец».

Футболист утверждает, что конфликт случился из-за американца, который якобы ударил по машине.

Очевидцы рассказали, что у американца было все лицо в крови.

На место инцидента прибыли полицейские, которые забрали права у водителя – футболиста «Спартака» Аяза Гулиева, а американцу понадобилась помощь медиков, которые диагностировали перелом костей носа. От госпитализации пострадавший отказался и поехал вместе с футболистом в полицию.

Спортсмен предложил американцу оплатить визиты к врачам и дал денег, а также несколько раз извинился. В итоге, утверждает портал, тот отказался от претензий.

Также издание пишет, что Mercedes Гулиев приобрел в конце 2018 года, но уже более 200 раз успел нарушить правила дорожного движения – в основном превышал скорость. Часть штрафов не оплачена.

Гулиев дебютировал за основной состав «Спартака» 3 марта 2019 года.