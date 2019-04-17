Избитый Гулиевым американец решил «красиво закончить мерзкую историю»

Американец Майк Коул, которого избил футболист «Спартака» Аяз Гулиев, в своем обращении заявил, что мнение о россиянах у него только улучшилось, и пообещал вместе со спортсменом направить большую сумму благотворительному фонду в Дагестане.

«Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться, но по всей видимости у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле», – написал на русском языке Коул в Facebook (орфография и пунктуация оригинала сохранена).

Он отметил, что после встречи с Гулиевым получил возможность «закончить эту мерзкую историю красиво».

«Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь в Москве. Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают», – заявил Коул.

Он поблагодарил тех, кто помог ему за последнюю неделю: свидетелей, которые дали ему салфетки и воду, и особенно женщину, которая успокоила Гулиева; своего работодателя, который его поддерживал и защищал; друзей.

«Правда, за эти дни я убедился лично, что, скажем так, не все российские институты работают так, как должны, но все равно, мое мнение о самих россиянах только улучшилось», – написал Коул.

Он также потребовал от журналистов «уйти скорее с его лестничной площадки».

«Аяз, не разочаровывай меня!» – подытожил Коул.

Ранее сообщалось, что Гулиев якобы заплатил избитому им американцу 155 тыс. рублей за отказ от претензий.

На прошлой неделе Гулиев сломал нос Коулу, который помешал футболисту проехать на красный свет. Было также опубликовано видео избиения американца спортсменом.