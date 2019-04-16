Названа сумма, которую футболист «Спартака» якобы заплатил избитому им американцу

По неподтвержденной информации, игрок футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев заплатил избитому им американцу Майклу Коу Джону Эли 155 тыс. рублей за отказ от претензий.

Пострадавший намерен пройти медицинское освидетельствование и потребовать у Гулиева большую сумму, переадет Sports со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Напомним, в среду стало известно, что Гулиев сломал нос 29-летнему американцу Коу Джону Эли, помешавшего футболисту проехать на красный. По словам очевидцев, у пострадавшего все лицо было в крови. Отмечается, что Гулиев приобрел Mercedes, на котором пытался проехать на красный, в конце 2018 года, однако уже успел нарушить ПДД более 200 раз, при этом часть штрафов не оплатил.

Ранее было опубликовано видео избиения американца спортсменом.