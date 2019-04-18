«Фреска» с Нотр-Дамом появилась в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга на одной из стен изобразили собор Парижской Богоматери в его первозданном виде до пожара, рассказал автор стрит-арта художник Олег Лукьянов.

«Это не граффити, а, скорее, фреска. Я хотел (своей работой) обратить внимание на то, что нужно бережно относиться к историческим памятникам», – цитирует Лукьянова РИА Новости.

По его словам, изображение собора выполнено с помощью технологии, которая позволяет переносить рисунки на стены зданий с фотографической точностью.

Рядом с арт-объектом художник намерен таким же методом изобразить собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор), главный купол которого сгорел при пожаре 2006 года.

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Напомним, в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери произошел крупнейший пожар, который удалось потушить лишь к утру вторника. В результате обрушился шпиль собора и сгорела вся крыша, однако основа Нотр-Дама и главные произведения искусства уцелели. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с электричеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет, а премьер-министр заявил, что Франция объявит конкурс для восстановления шпиля собора.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как удалось спасти Нотр-Дам от полного разрушения.

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