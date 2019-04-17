Порошенко согласился провести дебаты в удобное для Зеленского время

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Дебаты начнутся в 19.00, рамки безопасности откроют в 16.30, передает ТАСС.

Напомним, Порошенко предлагал провести дебаты 19 апреля с 16.00 до 18.00.

Ранее Зеленский раскритиковал новые требования Порошенко к организации дебатов.

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До этого команды кандидатов в президенты Украины заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» относительно дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля.

Перед вторым туром, согласно опросам, за Владимира Зеленского готовы проголосовать72,2%, за Петра Порошенко – 25,4%.

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