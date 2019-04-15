Порошенко предложил Зеленскому новое время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил своему сопернику по второму туру выборов Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля с 16.00 до 18.00 помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

«Петр Порошенко дополнительно к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Владимиру Зеленскому в этот же день 19 апреля провести еще одни дебаты на стадионе «Олимпийский» в промежутке времени с 16.00 до 18.00. Потому что дальше и Порошенко, и Зеленский должны принять участие в дебатах на Общественном ТВ, которые по закону должны состояться в 20.00», – передает его слова РИА «Новости».

Она назвал это предложение рациональным и конструктивным и заявил, что у Зеленского нет никаких оснований его не принимать, если кандидат в президенты действительно хочет дебатов.

Ранее Зеленский призвал Петра Порошенко заниматься реальными делами, а не ходить по телеканалам, и пригласил его на дебаты 19 апреля.

Шоумен изначально предлагал провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля. Порошенко вместо этого позвал Зеленского провести дебаты на стадионе 14 апреля, прибыл туда и потребовал от оппонента приехать в течение 50 минут.