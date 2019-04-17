В России задумались об оснащении МКС орбитальным лазером

Ученые из нижегородского Института прикладной физики РАН (ИПФ) предложили разместить на Международной космической станции (МКС) орбитальный лазер, который, согласно докладу, «может оказаться наиболее эффективным способом борьбы с наиболее опасным космическим мусором».

В докладе российских ученых рассмотрены варианты схем орбитального лазера, который, будучи размещенным на Международной космической станции, может оказаться самым эффективным способом борьбы с наиболее опасным космическим мусором, передает ТАСС.

В научной работе, в частности, рассматривается использование волоконных лазеров и возможность направленного перемещения космических объектов с первоначальной орбиты за счет воздействия ионным потоком или лазерным излучением.

Ранее стало известно, что научно-энергетический и узловой модули, которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента МКС, получат бронезащиту.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что США пугают мир «русскими космическими лазерами».

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