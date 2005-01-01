Российские модули МКС решили защитить при помощи бронежилетной ткани

Научно-энергетический и узловой модули, которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента МКС, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала РКК «Энергия» «Космическая техника и технологии».

По словам опрошенных журналом специалистов, в создании защиты для первого модуля МКС – Функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» – активное участие принимали специалисты NASA, так как модуль строился на американские деньги. Почти такую же защиту получил и Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ-У), который изначально строился как дублер ФГБ, но был затем переделан под самостоятельный отсек, передает РИА «Новости».

«Базальтовая и бронежилетная ткани, из которых была составлена структура промежуточного экрана, не уступали (по результатам испытаний,) по свойствам тканям Nextel и Kevlar, применяемым в экранной защите модулей NASA», – говорится в статье разработчиков защиты.

Запуск МЛМ и ввод его в состав МКС планируется в середине 2020 года. Научно-энергетический и узловой модули должны отправиться к станции в 2021 и 2022 годах соответственно.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе Международной космической станции (МКС) в случае отказа США от станции.

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