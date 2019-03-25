Рогозин рассказал о судьбе МКС в случае отказа США от станции

Россия собирается продлить эксплуатацию своего сегмента Международной космической станции (МКС), даже если американская сторона примет решение выйти из проекта, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Это предложение Роскосмоса: мы считаем, что можем сохранить станцию и после того, как американцы примут решение о выходе из этого проекта. За счет других стран-партнеров [по проекту МКС]», – приводит его слова РИА «Новости».

Рогозин подчеркнул, что у России есть технические и технологические возможности, чтобы удержать станцию на орбите, обеспечить ее энергопитанием, регенерацией воздуха и другим необходимым.

«Хотя американские коллеги рассматривают это так: вне зависимости от того, что заканчивается бюджетное финансирование, тем не менее, может, будет использоваться иное финансирование, то есть не только бюджетное», – сказал он, отметив, что это стало бы элементом коммерциализации станции.

«То есть это вовсе не означает, что они должны отделиться и топиться в океане», – заключил Рогозин.

Кроме того, он предложил тиражировать свой Научно-энергетический модуль (НЭМ) для использования другими странами в качестве «дома» на Международной космической станции. «Если говорить про наш сегмент, то он может нанизывать на себя и новые модули. В этом есть уникальная возможность у Российской Федерации», – подчеркнул Рогозин.

«Мы можем сделать НЭМ-2, НЭМ-3, НЭМ-4 и они могут расти дальше, расширяя участников международной станции», – сказал глава Роскосмоса.

Также Рогозин отметил, что проблемный Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» необходимо отправить на Международную космическую станцию до лета 2020 года, иначе в нем «придется все перебирать» вследствие окончания ресурса приборов и двигателей.

Напомним, президент США Дональд Трамп предлагал прекратить прямое государственное финансирование Международной космической станции (МКС) с 2025 года.