Названы сроки восстановления Нотр-Дам-де-Пари

Работы по восстановлению собора Парижской Богоматери после пожара могут продлиться от 10 до 15 лет, сообщило руководство Объединения фирм по реставрации исторических строений (GMH), в которое входит в том числе компания Le Bras Frres, которая вела реконструкцию собора.

«Считаю вполне реальным срок в 10-15 лет», – передает ТАСС слова главы объединения Фредерика Летоффе.

Строительный эксперт также подверг критике мнение, которое высказал экс-министр культуры Франции Джак Ланг, который выразил мнение, что восстановить собор якобы можно за три года.

«Прежде чем начинать реставрацию, необходимо обеспечить безопасность на объекте, а это потребует просто гигантского труда», – подчеркнул эксперт.

По его словам, нужно будет возвести над поврежденным сводом собора большой навес, чтобы туда не попадала дождевая вода.

Кроме того, Летоффе обратил внимание на то, что в реставрации примут участие специалисты в различных сферах, причем плотники, которые станут восстанавливать сгоревшие стропила крыши, будут работать последними – после завершения ремонта стен.

Эксперт особо отметил, что его мнение относительно возможности провести реставрацию не за 30 лет, как прогнозируют некоторые, за срок вдвое меньше основывается на том, что средства на восстановление весьма быстро поступают. По его словам, обещания в финансировании работ находятся на отметке в 750 млн евро.

Летоффе отказался привести хотя бы примерную оценку стоимости реставрации собора, а глава Французской строительной федерации Жак Шаню выразил мнение, что «стоимость реконструкции будет исчисляться десятками миллионов евро».

Российский эксперт ранее выразил мнение, что на восстановление собора может уйти не менее пяти-десяти лет, ущерб от пожара он оценил в 50 млн евро. Также эксперты рассказали о трудностях при восстановлении Нотр-Дама.

Пожар произошел в соборе вечером в понедельник. Его удалось потушить только к утру вторника. Обрушился шпиль собора и крыша. Власти Франции оценили состояние Нотр-Дам-де-Пари после пожара.

Отметим, что здание избежало полного разрушения. Хранившиеся там реликвии спасли.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.