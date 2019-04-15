Назван срок поступления в войска РЭБ ЦВО системы радиоподавления «Поле-21»

В 2019 году впервые на вооружение поступят модули системы радиоподавления «Поле-21», сообщил начальник службы РЭБ штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.

Портных отметил, что войска РЭБ являются лидерами по выполнению программы перевооружения в ЦВО. «В настоящее время у нас свыше 60% новых образцов вооружения и военной техники, среди которых комплексы помех «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск-2», а также новые средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Силок», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы ожидаем в этом году поступления модулей помех «Поле-21» для противодействия беспилотным летательным аппаратам и снижения эффективности применения крылатых ракет», – добавил Портных.

В пресс-службе округа уточнили, что модули системы «Поле-21» поступят на вооружение войск РЭБ ЦВО впервые.

Модули радиопомех системы «Поле-21» используются для прикрытия важнейших объектов ВС и инфраструктуры страны от прицельного применения высокоточного оружия – крылатых ракет, управляемых бомб, а также от беспилотников противника. Система позволяет подавлять сигналы, которые идут по различным спутниковым каналам – GPS, Galileo и Beidou.

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