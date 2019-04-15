Мусульмане и праворадикалы устроили беспорядки в Копенгагене

Акция праворадикалов в мусульманском квартале в Копенгагене привела к беспорядкам, сообщают СМИ.

Демонстрацию в районе Норребро организовал лидер партии Stram Kurs Расмус Палудан, который известен тем, что сжег на одной из предыдущих акций Коран.

Местные жители атаковали праворадикалов, начались беспорядки. Полиция использовала слезоточивый газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sveriges Radio.

Представитель полиции Юрген Скув сообщил, что «все стало спокойнее, но это еще не конец».

Глава правительства Дании Ларс Локке Расмуссен назвал случившееся «бессмысленной провокацией».