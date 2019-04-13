Военный совет Судана отменил комендантский час

Переходный военный совет Судана в субботу, 13 апреля, отменил комендантский час и призвал народ вернуться к повседневной жизни, об этом заявил глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан на пресс-конференции в Хартуме.

По его словам, в стране сформируют гражданское правительство, передает ТАСС.

Военные также пообещали искоренить в стране все, что связано с прежним режимом. «Все символы бывшего режима [президента] Омара аль-Башира будут искоренены», – заявил аль-Бурхан.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку и был арестован. Власть перешла к Военному совету, который будет управлять государством в течение двух лет.

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