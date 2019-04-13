Рядом с посольством России в Киеве произошел взрыв

На Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе в Киеве, возле здания российского посольства произошел взрыв; как сообщили в национальной полиции Украины, причиной инцидента стал разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в результате инцидента повреждена мостовая, никто не пострадал.

Сотрудники проверяют сообщения об обесточивании путепровода. На месте работают представители всех профильных служб.

Отметим, что вблизи российского посольства в Киеве ранее неоднократно проводились, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, «безобразные акции националистов». Так, в ноябре прошлого года, после провокации украинских кораблей в районе Керченского пролива, в центре Киева сгорел автомобиль российских дипломатов. Кроме того, радикалы подожгли покрышки у генконсульства России во Львове.