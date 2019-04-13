Графу «против всех» предложили вернуть в бюллетени на Украине

Петиция с предложением вернуть в избирательные бюллетени графу «против всех» появилась на официальном сайте президента Украины.

По словам автора петиции Сергея Лесокобылки, во время избирательной кампании кандидаты в президенты «породили раскол и взаимную ненависть» в украинском обществе, потому он предлагает «срочно создать поправку к закону о выборах и добавить в избирательный бюллетень пункт «против всех».

Также активист призвал избирателей отказаться от обоих кандидатов и объявить новые выборы.

Петицию опубликовали 11 апреля, за это время ее подписали 60 человек; всего же необходимо собрать 25 тыс. подписей за 90 дней.

Пункт «против всех» из украинских избирательных бюллетеней убрали в ноябре 2011 года.

Ранее вышедшие во второй тур выборов на Украине кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили перепалку в прямом эфире.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Порошенко потребовал от Зеленского «в течение 40 минут» приехать из Парижа в студию телеканала «1+1» на предвыборные дебаты, на что Зеленский ответил, что у него, в отличие от Порошенко, нет личного самолета, на котором он из Франции, где у него запланирована встреча с Эммануэлем Макроном, может за 40 минут добраться до Украины.

После Зеленский заявил, что не испытывает уважения к Порошенко после многократных оскорблений в свой адрес.

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