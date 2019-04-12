Зеленский отказал Порошенко в уважении из-за многократных оскорблений

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор с Петром Порошенко в эфире программы «Право на власть», заявил, что не испытывает уважения к этому человеку после многократных оскорблений в свой адрес.

«Этот человек (Порошенко) столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему. Поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном уровне, чисто человеческом, я считаю, что он просто оскорбляет», – сказал Зеленский украинскому интернет-изданию «Страна.ua» в холле парижской гостиницы Hyatt Paris Madeleine.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



«Внутри «Квартала-95» все знают, что у меня достаточно серьезная выдержка. Я прощаю по-человечески любого человека. Меня можно несколько раз обидеть, но у меня больше нет щек. Я подставил левую, подставил правую, но я же живой человек. Со мной так разговаривали и я ответил так, как посчитал нужным», – добавил кандидат в президенты Украины.

«Мне не нравится, когда меня оскорбляют. И так как я пока еще не президент, могу позволить себе быть собой до конца. И я считаю, что за эти пять лет господин Порошенко сделал все, чтобы наша страна не развивалась», – сказал лидер президентской гонки на Украине.

«Я люблю разговаривать на равных. Если народ Украины поддержит меня на выборах, и вы бы со мной разговаривали, и я был неправ, я бы никогда не относился к вам свысока. Я много лет очень известный человек. И я всегда фотографируюсь с людьми, всегда разговариваю. Всегда слышу о своих недостатках, никогда не грублю», – подчеркнул Зеленский.

Накануне вышедшие во второй тур выборов на Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили перепалку в прямом эфире. Порошенко потребовал от Зеленского «в течение 40 минут» приехать из Парижа в студию телеканала «1+1» на предвыборные дебаты, на что Зеленский ответил, что у него, в отличие от Порошенко, нет личного самолета, на котором он из Франции, где у него запланирована встреча с Эммануэлем Макроном, может за 40 минут добраться до Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД