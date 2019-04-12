Зеленский ответил на идею Порошенко за 40 минут приехать на дебаты из Франции

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» по телефону прокомментировал «предложение» Петра Порошенко «в течение 40 минут» приехать из Франции в студию телеканала «1+1» на предвыборные дебаты.

«Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали, в аэропорт. Эта информация вам известна. У меня завтра встреча в 15.00 с президентом Франции [Эммануэлем Макроном]. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию «1+1», – заявил Зеленский по телефону в эфире программы «Право на власть», отрывок из которой приводит украинское интернет-издание «Страна.ua» на своей странице в соцсети Facebook.

«Что касается дебатов. Мы договорились ... Я предложил 19 числа [апреля] на НСК «Олимпийский» я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал: «стадион так стадион» и принял эти условия. Я конечно попросил, чтобы меня называли Владимир Александрович или Владимир, не «быдло», не «наркоман» и так далее. Но, скажем так, это немножечко продолжается, но ничего страшного, мы люди простые, можем это принять. Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил президент Порошенко, 19 числа [апреля] на НСК «Олимпийский». С большой радостью», – сказал Зеленский.

Порошенко ответил, что не интересуется передвижениями Зеленского. После этого оппоненты стали перебивать друг друга.

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Напомним, в четверг вечером Порошенко, внезапно появившейся в вечернем телешоу «Право на власть», предложил лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому срочно приехать на предвыборные дебаты в студию телеканала «1+1», выразив мнение, что «доехать можно в течение 40 минут».

Через несколько минут ведущая политического шоу сообщила, что Зеленский находится во Франции, где в пятницу должна состояться его встреча с президентом республики Эмманюэлем Макроном, по этой причине лидер президентской гонки не сможет приехать в студию.

Накануне стало известно, что штабы Порошенко и Зеленского не договорились по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Тогда Зеленский предложил Порошенко новый формат дебатов: провести их 19 апреля в режиме видеосвязи, причем первый из кандидатов будет находиться на НСК «Олимпийский» в Киеве, а второй – в телестудии.

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