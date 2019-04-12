Меркель после встречи с Порошенко заявила о пользе российского участия в Минском процессе

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что только политический процесс позволит добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

«Центральным пунктом (переговоров) был Минский процесс», – сказала она по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Меркель подчеркнула, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном считает, что «необходимо продолжать политический процесс». «Хорошо, что Россия участвует в этом процессе. Это единственный путь, который позволит продвинуться вперед», – уверена канцлер ФРГ.

Порошенко и Меркель также поддержали новое перемирие в Донбассе с 18 апреля. «Мы поддержали в процессе сегодняшних переговоров пасхальное перемирие, которое должно вступить в силу 18 апреля при условии обеспечения его выполнения со стороны Российской Федерации», – заявил Порошенко, передает ТАСС.

В понедельник Франция и Германия призвали страны «нормандского формата» возобновить реализацию Минских соглашений после выборов на Украине. В свою очередь действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в случае его победы во втором туре выборов переговоры в «нормандском формате» будут возобновлены. Его соперник Владимир Зеленский также высказался за возобновление встреч в «нормандском формате». Кроме того, он считает, что в переговорах по Донбассу должны принимать участие США и Великобритания.

Между тем лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев не придерживается Минских соглашений, а жители Донбасса ему не нужны.