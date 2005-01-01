Медведчук заявил, что Киеву не нужен Донбасс и его жители

Лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев не придерживается Минских соглашений, а жители Донбасса ему не нужны.

Медведчук в интервью телеканалу NewsOne заявил, что в Киеве не заинтересованы в выполнении Минских договоренностей, а нынешней власти не нужны люди, живущие в Донбассе. «То, что происходит в Минске, это спекуляции украинской власти, которая не хочет выполнения Минских соглашений, потому что им не нужны эти территории и люди, живущие там», – заявил он.

Медведчук отметил, что «вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны». «И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия», – добавил он.

В понедельник Франция и Германия призвали страны «нормандского формата» возобновить реализацию Минских соглашений после выборов на Украине.

В свою очередь действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в случае его победы во втором туре выборов переговоры в «нормандском формате» будут возобновлены.

Его соперник Владимир Зеленский также высказался за возобновление встреч в «нормандском формате». Кроме того, он считает, что в переговорах по Донбассу должны принимать участие США и Великобритания.