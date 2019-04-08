Париж и Берлин призвали вернуться к Минским соглашениям после выборов на Украине

Франция и Германия призывают страны «нормандского формата» возобновить реализацию Минских соглашений после выборов на Украине, заявил французский МИД.

Как заявил МИД Франции, Париж и Берлин «призывают стороны заново включиться в реализацию» договоренностей и «интенсифицировать переговоры после выборов президента Украины, по согласованию с избранной властью».

Париж не видит других способов урегулирования ситуации в Донбассе и ждет, что стороны переговоров подтвердят «политическую волю по восстановлению мира», передает РИА «Новости».

Накануне действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в случае его победы во втором туре выборов переговоры в «нормандском формате» будут возобновлены.

Его соперник Владимир Зеленский также высказался за возобновление встреч в «нормандском формате». Кроме того, он считает, что в переговорах по Донбассу должны принимать участие Соединенные Штаты и Великобритания.