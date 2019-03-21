Зеленский оценил возможность переговоров с Россией по Донбассу

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский допустил возможность проведения двусторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, то, возможно, нужно будет и с Россией вести двухсторонние переговоры», – заявил Зеленский в интервью журналу «Новое время».

Шоумен призвал «вести наступление на дипломатическом фронте». Он считает, что в переговорах по Донбассу должны принимать участие Соединенные Штаты и Великобритания. Кроме того, Зеленский высказался за возобновление встреч в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина).

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

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В то же время он подчеркнул, что никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности страны быть не может.

Ранее Зеленский заявлял о недопустимости притеснения русского языка.

Зеленский с отрывом лидирует во всех предвыборных опросах – ему симпатизируют 24,9% тех, кто определился с выбором, тогда как за Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 18,8% избирателей, а за Петра Порошенко – 17,4%. При этом, по оценке социологов, Зеленский, пройдя во второй тур, победит любого из возможных соперников.