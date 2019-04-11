Танцевавший на свадьбе мужчина сделал сальто и упал на ребенка

Следователи в Астрахани начали проверку информации, которая ранее появилась в СМИ, о том, что мужчина во время танца сделал сальто и упал на маленькую девочку.

«Сегодня, 11 апреля 2019 года, на одном из новостных региональных интернет-изданий размещена статья и видеозапись, на которой во время танца молодой человек делает сальто назад и падает на девочку, танцующую позади него», – сказано на сайте СУСК России по Астраханской области.

В сообщении также уточняется, что сейчас ребенок находится в больнице.

Следственные органы уже устанавливают обстоятельства инцидента.

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