Мать уронила семилетнюю дочь во время спуска с пятого этажа по простыням

Под Кировом мать уронила семилетнюю дочь, когда пыталась спустить ее с пятого этажа по простыням из запертой квартиры.

Мать пыталась спустить девочку, чтобы пойти в гости, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе регионального МВД.

«В ходе предварительной проверки было установлено, что девочка сорвалась вниз, когда мать спускала ее по связанным простыням из окна квартиры с пятого этажа. Квартира была закрыта снаружи, а мать очень хотела пойти в гости вместе с дочкой», – сообщили в ведомстве.

Об инциденте стало известно после того, как в полицию поступило сообщение о сорвавшемся ребенке из больницы города Зуевка Кировской области. В медицинское учреждение девочку доставили после падения. Сообщается, что она упала в сугроб, который смягчил падение и позволил избежать переломов.

В настоящее время полиция устанавливает все детали случившегося, опрашивает родителей пострадавшей девочки и соседей семьи.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям матери. Раньше семья не попадала в поле зрения полиции, на учете не состояла», – добавили в пресс-службе.