АвтоВАЗ объявил о прекращении поставок автомобилей Lada в Европу

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ временно прекратит поставки автомобилей Lada в Европу, сообщил представитель компании.

В качестве приоритетных рынков АвтоВАЗ рассматривает страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Deutschland.

«В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки», – рассказала представитель АвтоВАЗа.

Прекращение экспортных поставок автомобилей связано с новыми нормами по выхлопных газам и дизельному топливу, поясняется в сообщении. С середины весны этого года Lada перестанет поступать на рынки Германии и Австрии, однако в течение некоторого времени после приостановки поставок машины еще будут продаваться со складов.

В прошлом году АвтоВАЗ увеличил экспорт автомобилей на 64%, продав за рубеж в первом полугодии 16,592 тыс. автомобилей.

Напомним, в конце марта о закрытии заводов в России объявил Ford .