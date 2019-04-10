Порошенко рассказал о последствиях своего поражения на выборах для России

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что в случае своего поражения во втором туре президентских выборов новая власть отменит санкции против России.

«Если придут некомпетентные люди, санкции [против России] будут отменены», – передает заявление украинского президента «Интерфакс-Украина».

Порошенко считает, что «при профессиональном подходе цена российской оккупации Украины должна увеличиваться с каждым месяцем». Вместе с тем, по его мнению, если Россия наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворческой миссии в Донбасс, санкции в отношении Москвы будут нарастать.

«Будут усилены санкции. И санкции будут в очень чувствительных сферах. Например, в финансовой. Например, остальные активы ближайшего окружения Путина. Например, запрет передачи в чувствительных технологиях, которые формируют российскую экономику», – спрогнозировал Порошенко.

Ранее украинский лидер сообщил, что в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Владимира Зеленского с победой.

Напомним, по итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

Киевский стадион «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от кандидатов на пост президента Украины. Стоимость проведения дебатов, по предварительным данным, составит около 1 млн долларов.