Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.

По словам источников в штабе Порошенко, он не намерен затягивать судебные процессы или фальсифицировать результаты выборов, передает интернет-издание «Украинская правда».

«Сейчас наша главная задача – сделать все возможное, чтобы победить. Даже если выиграть не удастся, надо показать приличный результат. Лучше проигрыш, чем сомнительная победа. Порошенко боится делегитимизации своего образа больше, чем проигрыша. Он не сможет позволить, чтобы Меркель или Макрон не хотели подавать ему руку», – заявил один из главных штабистов Порошенко.

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По словам другого источника, действующий президент Украины не намерен держаться за кресло до последнего. В случае проигрыша, он «снимет трубку и поздравит Зеленского».

Напомним, по итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

Ранее стадион «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от кандидатов на пост президента Украины. Стоимость дебатов, по предварительным данным, составит около 1 млн долларов.

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