Полицейские нашли еще одного брошенного в квартире в Москве ребенка

В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве найден девятилетний ребенок, который остался без еды и средств к существованию, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

«В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей сотрудниками полиции был выявлен в тяжелом состоянии 9-летний мальчик, который находился безнадзорным и нуждался в срочной госпитализации. По данным сотрудников полиции, мать ребенка оставила его на длительный срок без еды и средств к существованию», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК.

Сейчас ребенок находится в одном из детских центров Москвы.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Следственный комитет ставит вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в Главное следственное управление СК России по Москве. Предлагается переквалифицировать дело на статью «покушение на убийство».

В марте похожий инцидент произошел на севере Москвы – в квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Мать девочки арестовали за «покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». Ребенка захотела взять к себе ее тетя, которая не знала о существовании девочки.