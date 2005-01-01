В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского о Донбассе, подчеркнул, что Москва не оккупирует украинские территории.

«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которое проводит руководство Украины», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, как в Кремле отреагировали на слова Зеленского об «оккупированных территориях» Украины.

Напомним, после обработки 72% протоколов шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине с результатом 30,44% голосов; действующий глава украинского государства Петр Порошенко отстает от него с 16,15% голосов.

Украинские СМИ проанализировали итоги первого тура и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур. В то же время немецкие СМИ написали о серьезном поражении Порошенко

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.