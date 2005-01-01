Немецкие СМИ написали о серьезном поражении Порошенко

Немецкое издание Deutsche Welle отмечает, что уверенное лидерство шоумена Владимира Зеленского на выборах в Украине стало серьезным поражением для нынешнего лидера страны Петра Порошенко.

После первого тура лидером президентской гонки становится профессиональный комик, телезвезда Владимир Зеленский, который получил почти вдвое больше голосов, чем действующий президент Петр Порошенко. Как пишет журналист Deutsche Welle Бернд Йоханн, такой результат – серьезное поражение для Порошенко, который пять лет назад одержал яркую победу еще в первом туре.

«Сегодня Порошенко далек от своих прежних рейтингов одобрения. Слишком велико на Украине разочарование его политикой. Он реализовал не все заявленные реформы. Часть из них, например, борьба с коррупцией, застопорились. Не удалось ему и положить конец войне с Россией в Донбассе. А главное, уровень жизни на Украине все еще один из самых низких в Европе. Разве что богатые украинские бизнесмены, так называемые олигархи, как и прежде, делают деньги. Порошенко позволяет им это. Он и сам один из них. И за это ему сейчас предъявлен счет», – пишет Йоханн.

Он также отмечает, что поражение постигло и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая хотела отобрать голоса у действующего президента с типичной для себя популистской предвыборной программой. «Выбывшая Тимошенко, проходящий во второй тур Порошенко – оба политика, в сущности, олицетворяют старое поколение политиков, которых украинцы больше не хотят видеть. Зеленский своей кандидатурой предлагает людям альтернативу», – отмечает Йоханн.

В то же время журналист предполагает, что во втором туре результаты могут измениться. «Совершенно очевидно, первый тур стал протестным голосованием. Это еще не окончательное решение, что было предсказуемо, исходя из предвыборных опросов. Зеленскому такое протестное голосование пошло на пользу. Однако во втором туре избиратели, возможно, внимательнее присмотрятся к кандидатам. … Во втором туре выборов украинцам предстоит принять непростое решение: либо голосовать за действующего главу государства, который многим не нравится. Либо за его конкурента, у которого различимы лишь очертания политических целей. Клоун против президента. Выбор с неизвестным исходом», – пишет Йоханн.

Напомним, после обработки 60,28% протоколов шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине с результатом 30,36% голосов; действующий глава украинского государства Петр Порошенко отстает от него с 16,40% голосов.

Украинские СМИ проанализировали итоги первого тура и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.