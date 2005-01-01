В РПЦ рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

В РПЦ в канун Прощеного воскресенья рассказали, что подлинное покаяние не бывает легким и попросили не ограничиваться СМС-сообщениями.

«Нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать по СМС коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать по СМС просьбу о прощении. Самое трудное – это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, и того, кто находится рядом с нами, может быть каждый день, и кто эту обиду носит в своем сердце», – заявил митрополит Волоколамский Иларион на телеканале «Россия-24», передает «Интерфакс».

Он также добавил, что иногда прощение представляет собой нравственный подвиг.