В Крыму отреагировали на отзыв украинской журналистки о полуострове

Украинская журналистка Олеся Медведева получила бы большее впечатление от визита в Крым, если бы нашла время посетить все достопримечательности, сообщил замминистра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых.

«Если бы она посетила все наши культурные и экономические объекты, то осталась бы под еще большим впечатлением», – цитирует Первых РИА «Новости».

По его словам, Крым открыт для всех, включая граждан Украины, которые своими глазами могут увидеть, какой рывок в развитии сделал полуостров за последние пять лет.

Первых прокомментировал и заявление Медведевой о неработающих на полуострове украинских сотовых операторах.

«Тут надо соблюдать российское законодательство и в лучших традициях международной практики можно заключать роуминговые соглашения с крымскими мобильными операторами», – сказал он.

В четверг Медведева рассказала о своей поездке в Крым и оценила, как преобразился полуостров за годы после воссоединения с Россией.